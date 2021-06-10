В Азове в массовом ДТП с кроссоверами пострадала 55-летняя женщина

В Азове произошло массовое ДТП с участием двух кроссоверов и легковушки. Авария случилась 12 июня около 11:30 на улице Кандаурова.По предварительной информации, за рулем «Шевроле Лачетти» находился 50-летний мужчина. Он двигался по дороге и в районе пересечения с переулком Красноармейским не пропустил «Рено Сандеро», водитель которого ехал по главной дороге. От сильнейшего удара кроссовер отлетел в автомобиль той же марки.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадала 55-летняя женщина, которая находилась в легковушке. Ее с различными травмами доставили в больницу.