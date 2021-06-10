Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Азове в массовом ДТП с кроссоверами пострадала 55-летняя женщина

В Азове в массовом ДТП с кроссоверами пострадала 55-летняя женщина

В Азове произошло массовое ДТП с участием двух кроссоверов и легковушки. Авария случилась 12 июня около 11:30 на улице Кандаурова.

По предварительной информации, за рулем «Шевроле Лачетти» находился 50-летний мужчина. Он двигался по дороге и в районе пересечения с переулком Красноармейским не пропустил «Рено Сандеро», водитель которого ехал по главной дороге. От сильнейшего удара кроссовер отлетел в автомобиль той же марки.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадала 55-летняя женщина, которая находилась в легковушке. Ее с различными травмами доставили в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.