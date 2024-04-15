На трассе в Ростовской области в ДТП с «Ладой» пострадал 4-летний мальчик

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе «Новороссия» в аварии пострадал несовершеннолетний. ДТП произошло 14 апреля в Неклиновском районе Ростовской области 14 апреля.Предварительно, 45-летний водитель «Лады Гранты» двигался из Таганрога в Ростов на участке дороги с сужением проезжей части из-за проведения дорожных работ, проигнорировал запрещающие проезд дорожные знаки. После этого водитель протаранил огражденный блоками участок и выехал на эту полосу. На большой скорости мужчина врезался в «Ниссан Жук», которым управлял 25-летний парень.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал четырехлетний мальчик в салоне «ниссан Жук». В больнице ему оказали разовую помощь.