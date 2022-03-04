На трассе под Ростовом 7-летний мальчик и мужчина пострадали в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе Ростов – Азов 7-летний мальчик и мужчина пострадали в ДТП. Авария произошла около 15 часов 5 марта в районе поселка Овощного.По информации УГИБДД по Ростовской области, в тот день 58-летний мужчина за рулем «Лады Весты» ехал по дороге из Ростова в Азов. В районе 5-го километра он повернул налево через сплошную прямую и врезался в «Ауди А6». От сильного удара иномарка вылетела в кювет.- В ДТП пострадал 7-летний пассажир и 35-летний водитель «Ауди», - уточнили в ведомстве. - Мальчик избежал тяжелых травм, благодаря пристегнутому ремню безопасности.