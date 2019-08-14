В Ростовской области в лобовом столкновении погибли оба водителя



В Азовском районе Ростовской области в результате аварии погибли оба водителя. ДТП произошло на трассе Азов – Ейск 16 августа после полуночи.



По предварительным данным, 31-летний водитель «БМВ 520» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Рено Дастер». За рулём внедорожника находился 67-летний мужчина.

- В результате аварии оба водителя погибли, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Правоохранительные органы перекрыли дорогу в районе места аварии до утра. Водителям пришлось объезжать этот участок по полю.

