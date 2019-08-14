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В Ростовской области в лобовом столкновении погибли оба водителя

В Ростовской области в лобовом столкновении погибли оба водителя
В Азовском районе Ростовской области в результате аварии погибли оба водителя. ДТП произошло на трассе Азов – Ейск 16 августа после полуночи.

По предварительным данным, 31-летний водитель «БМВ 520» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Рено Дастер». За рулём внедорожника находился 67-летний мужчина.
- В результате аварии оба водителя погибли, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Правоохранительные органы перекрыли дорогу в районе места аварии до утра. Водителям пришлось объезжать этот участок по полю.

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