В Ростовской области в горящем доме погибли двое детей и 43-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области произошел пожар, в результате которого погибла семья из двух детей и мужчины. Трагический случай случился в селе Александровка Азовского района 3 ноября.В ту ночь загорелся дом на улице Октябрьской. Запах дыма почувствовала женщина в нетрезвом состоянии, но сначала не осознала опасность. Когда пламя охватило жилое пространство, она выбежала на улицу, оставив внутри дома четырехлетнего мальчика, трехлетнюю девочку. Также из горящего здания не смог выбраться 43-летний мужчина.Очевидцы вызвали спасателей.Во время ликвидации пожара специалисты обнаружили в доме тела детей и мужчины.— Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. — В тушении участвовали девять сотрудников с использованием четырех единиц техники.Огонь удалось ликвидировать спустя три часа.