В Ростовской области в ДТП с участием грузовика пострадал 4-летний ребенок

В Новочеркасске в ДТП с участием грузовика и двух иномарок пострадали четыре человека. Происшествие случилось днем 10 октября в районе дома № 75 по улице Харьковской.По информации отдела пропаганды УГИБДД, водитель грузового «Мерседеса» не выбрал интервал движения и въехал в «Ниссан Жук», который сбросил скорость, чтобы повернуть. После столкновения иномарку отбросило на «встречку», где она столкнулась с «Шевроле Авео».В результате аварии пострадали оба водителя иномарок, а также два пассажира «Шевроле». Среди них был 4-летний ребенок.