Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области в ДТП с участием грузовика пострадал 4-летний ребенок

В Ростовской области в ДТП с участием грузовика пострадал 4-летний ребенок
В Новочеркасске в ДТП с участием грузовика и двух иномарок пострадали четыре человека. Происшествие случилось днем 10 октября в районе дома № 75 по улице Харьковской.

По информации отдела пропаганды УГИБДД, водитель грузового «Мерседеса» не выбрал интервал движения и въехал в «Ниссан Жук», который сбросил скорость, чтобы повернуть. После столкновения иномарку отбросило на «встречку», где она столкнулась с «Шевроле Авео».

В результате аварии пострадали оба водителя иномарок, а также два пассажира «Шевроле». Среди них был 4-летний ребенок.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.