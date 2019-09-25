Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области в ДТП с КамАЗом пострадал ребенок

В Ростовской области в ДТП с КамАЗом пострадал ребенок
Десятилетний мальчик пострадал в ДТП с грузовиком в Ростовской области. Авария случилась в Новочеркасске в микрорайоне Донском 27 сентября.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» столкнулся с «Нивой», после чего ВАЗ врезался в правый бок иномарки. Далее отечественный автомобиль отбросило на «КамАЗ». Потом «Мерседес» зацепил грузовик левым бортом.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 10-летний пассажир отечественного автомобиля. Мальчик не был пристегнут специальными удерживающими ремнями.

Пострадавшего доставили в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.