В Ростовской области в ДТП с КамАЗом пострадал ребенок



Десятилетний мальчик пострадал в ДТП с грузовиком в Ростовской области. Авария случилась в Новочеркасске в микрорайоне Донском 27 сентября.



По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» столкнулся с «Нивой», после чего ВАЗ врезался в правый бок иномарки. Далее отечественный автомобиль отбросило на «КамАЗ». Потом «Мерседес» зацепил грузовик левым бортом.



В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 10-летний пассажир отечественного автомобиля. Мальчик не был пристегнут специальными удерживающими ремнями.



Пострадавшего доставили в больницу.