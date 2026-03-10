Жителям Ростова рекомендуют не отказывать в помощи в Тарасов день

Фото: Азбука.ру

В день памяти святителя Тарасия, который православные отмечают 10 марта, ростовчанам рекомендуется проявлять милосердие и помогать нуждающимся. Молитвы святому возносят для защиты от болезней, бедности, а также для помощи сиротам и одиноким людям.Житие святителя ТарасияСвятитель Тарасий родился и вырос в Константинополе, получив там блестящее образование. Благодаря своим способностям и связям при дворе императора Константина VI, он быстро достиг высокого положения и стал сенатором.Когда патриарх Павел не смог противостоять ереси из-за своей слабости характера, он удалился в монастырь и принял схиму. Святая царица Ирина и её сын-император пришли к нему и попросили выбрать достойного преемника. Святитель Павел указал на Тарасия, который долго отказывался, считая себя недостойным такого сана. Однако он уступил общему желанию и вскоре был возведён на патриарший престол в 784 году, пройдя все необходимые ступени церковной иерархии. В 787 году в Никее под председательством святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, прошёл VII Вселенский Собор. На нём присутствовали 367 епископов, которые утвердили почитание святых икон.Святитель Тарасий вёл аскетичный образ жизни, раздавая своё имущество на благотворительность. Он заботился о стариках, нищих, сиротах и вдовах, устраивая для них пасхальные трапезы, на которых сам прислуживал. Святитель Тарасий скончался в 806 году и был похоронен в основанном им монастыре на Босфоре.Приметы в день святого Тарасия10 марта, в день памяти святителя Тарасия, люди обращали внимание на различные природные явления:Громкое карканье ворон предвещало дождливое и пасмурное лето.Снег в этот день сулил холодную и дождливую неделю до Пасхи.Встреча с белым зайцем могла указывать на затяжные холода.Птицы, купающиеся в снегу или лужах, предсказывали скорое потепление.Тёплая погода 10 марта обещала тёплое и солнечное лето.В этот день люди старались быть милосердными и помогать нуждающимся, веря, что святитель Тарасий защитит их от болезней, бедности и поможет сиротам и одиноким.