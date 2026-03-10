Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Аксайском районе произошел пожар в частном доме

В Аксайском районе произошел пожар в частном доме
В Аксайском районе произошел пожар в частном доме. ЧП случилось 9 марта в СНТ "Алмаз".

Соседи увидели огонь в строение на 4-й улице . По данным МБУ АР УПЧС, огонь охватил кровлю на площади 40 квадрантых метров. Спустя несколько часов пламя удалось потушить.

В происшествии никто не пострадал.
Фото: МБУ АР УПЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика