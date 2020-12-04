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В Ростовской области в ДТП с фурой погиб водитель ВАЗа

В Ростовской области в ДТП с фурой погиб водитель ВАЗа
На трассе в Ростовской области в ДТП с фурой погиб водитель ВАЗа. Страшная авария случилась вечером 5 декабря на автодороге Новочеркасск - Каменоломни.

Мужчина на «пятнадцатой» ехал в сторону Каменоломней. Он не справился с управлением, его отбросило на край дороги и развернуло. Автомобиль выскочил на встречную полосу и врезался в грузовик. От удара отечественный автомобиль разворотило.

- Водитель ВАЗа от полученных травм погиб на месте, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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