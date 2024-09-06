Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в ДТП пострадали двое мужчин

В Ростовской области в ДТП пострадали двое мужчин
В Ростовской области во время аварии пострадали двое пожилых мужчин. ДТП случилось на трассе Ростов – Ставрополь 5 сентября.

По информации Главного управления МЧС по региону, примерно в 16:30 на микроавтобусе «Фольксваген Мультивен» ехал 75-летний мужчина. Во время поворота он не заметил другой автомобиль и врезался в попутный внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200».

От сильного удара 75-летнего водителя зажало внутри машины покореженным металлом. Второй водитель, 62-летний мужчина, получил травмы.

- После происшествия обоих водителей доставили в больницу, — сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.