В Ростовской области в ДТП пострадали двое мужчин

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области во время аварии пострадали двое пожилых мужчин. ДТП случилось на трассе Ростов – Ставрополь 5 сентября.По информации Главного управления МЧС по региону, примерно в 16:30 на микроавтобусе «Фольксваген Мультивен» ехал 75-летний мужчина. Во время поворота он не заметил другой автомобиль и врезался в попутный внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200».От сильного удара 75-летнего водителя зажало внутри машины покореженным металлом. Второй водитель, 62-летний мужчина, получил травмы.- После происшествия обоих водителей доставили в больницу, — сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.