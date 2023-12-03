В лобовом ДТП на трассе в Ростовской области пострадали двое мужчин

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области в лобовом ДТП пострадали двое водителей. Авария произошла 2 ноября на автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с ЛНР.В тот день 35-летний мужчина на «Рено Логан» ехал по трассе около 18:15. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. На большой скорости водитель протаранил «ГАЗель», под управлением 52-летнего мужчины.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии оба водителя получили травмы. Их доставили в медучреждение.