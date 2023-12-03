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В лобовом ДТП на трассе в Ростовской области пострадали двое мужчин

В лобовом ДТП на трассе в Ростовской области пострадали двое мужчин
В Ростовской области в лобовом ДТП пострадали двое водителей. Авария произошла 2 ноября на автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с ЛНР.

В тот день 35-летний мужчина на «Рено Логан» ехал по трассе около 18:15. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. На большой скорости водитель протаранил «ГАЗель», под управлением 52-летнего мужчины.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии оба водителя получили травмы. Их доставили в медучреждение.
Фото: Rostov.ru
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