В Ростовской области в ДТП погиб один взрослый и пострадали двое детей

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области случилось жесткое ДТП, в котором один человек погиб и пострадали двое детей. Авария произошла в ночь на 6 июня в Неклиновском районе.Предварительно, 55-летний мужчина на «Хендай Элантра» двигался по трассе Ростов – Таганрог. Недалеко от поселка Новоприморского около 00:30 машина врезалась в водоналивной бак, который стоял на дороге из-за ремонта. От сильного удара корейскую иномарку занесло, и она завалилась на бок. Затем транспорт вылетел на встречную полосу. В это время по автодороге ехал «Форд Фокус», которым управлял 40-летний водитель. На полном ходу машины столкнулись. В результате удара обе легковушки вылетели в кювет, «Форд» перевернулся на крышу.- В результате аварии погиб водитель «Хендай», травмы получили две девочки 9 и 11 лет, которые находились в салоне «Форда Фокуса». Их доставили в больницу, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.