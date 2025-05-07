В Ростовской области в частном доме неисправный инкубатор спровоцировал пожар

Фото: ГУ МЧС РО

В Ростовской области произошёл пожар, в результате которого женщина едва не gj Инцидент произошёл 1 мая в посёлке Божковка Красносулинского района.В тот день хозяйка дома находилась внутри. Внезапно загорелся прибор для создания условий инкубации птиц. Огонь быстро распространился по всему помещению. Женщине удалось выбраться из дома, и она не получила серьёзных травм. На место происшествия прибыли пожарные.Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь был потушен на площади 6 квадратных метров.