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В Ростовской области в частном доме неисправный инкубатор спровоцировал пожар

В Ростовской области в частном доме неисправный инкубатор спровоцировал пожар
В Ростовской области произошёл пожар, в результате которого женщина едва не gj Инцидент произошёл 1 мая в посёлке Божковка Красносулинского района.

В тот день хозяйка дома находилась внутри. Внезапно загорелся прибор для создания условий инкубации птиц. Огонь быстро распространился по всему помещению. Женщине удалось выбраться из дома, и она не получила серьёзных травм. На место происшествия прибыли пожарные.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь был потушен на площади 6 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС РО
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