В Ростовской области товарный поезд сошел с рельсов и загорелся

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Орловском районе Ростовской области товарный поезд вспыхнул в пути. Происшествие случилось на ж/д станции «Куберле» в поселке Красноармейский.Пламя вспыхнуло около 02:00. Сотрудники заметили, как из вагона повалили клубы дыма и вызвали на место МЧС. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Для тушения задействовали 52 спасателя на 15 спецмашинах.К счастью, обошлось без пострадавших.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что полностью ликвидировать пожар удалось к 06:00.