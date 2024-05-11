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В Ростовской области товарный поезд сошел с рельсов и загорелся

В Ростовской области товарный поезд сошел с рельсов и загорелся
В Орловском районе Ростовской области товарный поезд вспыхнул в пути. Происшествие случилось на ж/д станции «Куберле» в поселке Красноармейский.

Пламя вспыхнуло около 02:00. Сотрудники заметили, как из вагона повалили клубы дыма и вызвали на место МЧС. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Для тушения задействовали 52 спасателя на 15 спецмашинах.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что полностью ликвидировать пожар удалось к 06:00.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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