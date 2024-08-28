В Ростовской области толпа мужчин устроила разборку на улице
В Красном Сулине Ростовской области толпа мужчин устроила разборку на улице. Об этом жители рассказали в соцсетях.
Горожане сообщили об инциденте в ночь на 22 августа. Якобы толпа мужчин возле одного из кафе громко кричала и размахивала руками. Очевидцы вызвали на место полицию.
Позднее выяснилось, что между посетителями возник конфликт, который так и не перерос в драку.
- Заявлений о совершении противоправных действий от участников событий, а также сообщений из медучреждений о пострадавших не поступало, - добавили в ГУ МВД по Ростовской области.