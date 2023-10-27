В Ростове на Семашко компания мужчин устроила поножовщину

Фото: Rostov.ru

В центре Ростова компания мужчин устроила поножовщину. Кадры случившегося местные жители начали массово распространять в соцсетях.Происшествие случилось 26 октября на Семашко. По словам горожан, компания бездомных мужчин попросили у двух парнем прикурить. Те в просьбе отказали, чем вызвали агрессию у неизвестных. Один из них напал на ребят и нанес им несколько ударов ножом.В ГУ МВД добавили, что 47-летнего мужчину задержали. В настоящее время он находится в отделе полиции.