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В Ростове на Семашко компания мужчин устроила поножовщину

В Ростове на Семашко компания мужчин устроила поножовщину
В центре Ростова компания мужчин устроила поножовщину. Кадры случившегося местные жители начали массово распространять в соцсетях.

Происшествие случилось 26 октября на Семашко. По словам горожан, компания бездомных мужчин попросили у двух парнем прикурить. Те в просьбе отказали, чем вызвали агрессию у неизвестных. Один из них напал на ребят и нанес им несколько ударов ножом.

В ГУ МВД добавили, что 47-летнего мужчину задержали. В настоящее время он находится в отделе полиции.
Фото: Rostov.ru
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