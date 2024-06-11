Выяснились подробности жестокого убийства женщины под Ростовом

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В Ростовской области задержан подозреваемый в жестоком убийстве 38-летней женщины. Трагедия произошла в ночь на 10 июня в Аксайском районе.В поселке Реконструктор 38-летний мужчина устроил дома своей возлюбленной скандал. В ходе ссоры он начал агрессивно себя вести. По версии следствия, мужчина избил избранницу. Он привязал ее за ноги буксировочным тросом к бамперу машины и протащил до лесопосадки. Там же подозреваемый ударил любимую кувалдой по голове и скинул тело в овраг.На следующий день мужчину задержала полиция.В СУ СК по Ростовской области сообщили, что в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». В региональной прокуратуре добавили, что ход расследования взяли на контроль.