Фото: РСЧС

Отбой беспилотной опасности объявили в Ростовской области утром 2 декабря. Сообщение от РСЧС пришло примерно в 7:00.Беспилотная опасность в регионе была объявлена ночью 2 декабря. Сообщение от спасателей поступило около 1:30. Людям настоятельно рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.Утром дали отбой беспилотной опасности.За этот период над Ростовской областью были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. БПЛА сбили в Белокалитвинском и Шолоховском районах. В происшествии никто из людей не пострадал.