Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Отбой беспилотной опасности объявили в Ростовской области утром 2 декабря

Отбой беспилотной опасности объявили в Ростовской области утром 2 декабря
Отбой беспилотной опасности объявили в Ростовской области утром 2 декабря. Сообщение от РСЧС пришло примерно в 7:00.

Беспилотная опасность в регионе была объявлена ночью 2 декабря. Сообщение от спасателей поступило около 1:30. Людям настоятельно рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.

Утром дали отбой беспилотной опасности.

За этот период над Ростовской областью были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. БПЛА сбили в Белокалитвинском и Шолоховском районах. В происшествии никто из людей не пострадал.
Фото: РСЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.