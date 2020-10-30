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В Ростовской области сгорел МАЗ

В Ростовской области сгорел МАЗ
В городе Миллерово сгорел большегруз. Происшествие случилось 31 октября около 16.00 на улице Седова.

По предварительной информации, автомобиль МАЗ полыхал на площади три квадратных метра. Причины возгорания - уточняются.

В ликвидации пламени принимали участие шесть человек личного состава МЧС и две пожарные машины.

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