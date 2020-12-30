В Ростовской области семья с детьми задохнулась газом

В Ростовской области четыре человека погибли из-за утечки газа. Трагедия случилась 3 января в Сальске. После новогодних праздников родители и дети спали в своем частном доме, расположенном на улице Новостройка. Не исключено, что утечка произошла в газовом котле. Люди не почувствовали, как помещение наполнилось газом, и задохнулись.Правоохранители обнаружили тела двух взрослых человек и двух детей: 12-летнего мальчика и 13-летней девочки. По информации СУ СКР по Ростовской области, следователи проводят проверку по факту гибели четырех человек. Сотрудники газовой службы проверяют оборудование.- Результаты процессуальной проверки поставлены на контроль, - рассказали в прокуратуре донского региона.