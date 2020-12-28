В Ростовской области ребенок, пострадавший в страшном ДТП, находится в реанимации

11-летний ребенок, пострадавший в страшной аварии в Ростовской области, находится в тяжелом состоянии. Трагическое ДТП случилось на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский 29 декабря.В тот вечер семья ехала из Челябинска в Краснодарский край. В Морозовском районе 46-летний глава семьи за рулем «Хендай» не справился с управлением. Автомобиль оказался на встречной полосе, по которой ехал КамАЗ.От сильного удара переднюю часть иномарки сплющило, не оставляя людям шансов на жизнь. Супруги скончались на месте от полученных травм. Дети, находящиеся на заднем сиденье машины, пострадали. 5-летний малыш госпитализирован с травмами, а 11-летний брат находится в реанимации с множественными переломами. За его жизнь врачи борются более 12 часов.