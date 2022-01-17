В Ростовской области разыскивают пропавшего жителя Адыгеи

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 30-летнего жителя Адыгеи. О местонахождении Артема Жукова ничего не известно с 12 октября 2021 года.Артем ушел из дома в поселке Энем Тахтамукайского района и пропал. Родные забили тревогу, когда мужчина не вернулся ни к вечеру, ни утром следующего дня. На звонки и смс он не отвечал. Тогда родственники обратились в полицию с заявлением о его пропаже и попросили помощи у волонтеров.У пропавшего худощавое телосложение, темно-русые волосы и серые глаза. Также у Артема есть татуировка. В день исчезновения мужчина был одет в куртку песочного цвета, черные спортивные брюки, черные кроссовки и шапку песочного цвета.Если у вас есть информация о местонахождении Артема Жукова, звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.