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В Ростовской области пропавшую 87-летнюю женщину нашли мертвой

В Ростовской области пропавшую 87-летнюю женщину нашли мертвой

В Волгодонске мертвой нашли пропавшую 87-летнюю Веру Мохтину (Бейкун). Ее искали со 2 февраля.

Бабушка вышла из своего дома и пропала. Она не ориентировалась в пространстве, к тому же была без верхней одежды, поэтому родные сразу же забили тревогу. Они попытались найти ее самостоятельно, но женщины нигде не было. Тогда семья обратилась в полицию и к волонтерам.

Пропавшую нашли мертвой спустя два дня поисков. Где она находилась все это время, остается неизвестным. По предварительным данным, она не нашла дорогу домой и умерла от переохлаждения.
Фото: соцсети
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