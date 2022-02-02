В Ростовской области пропавшую 87-летнюю женщину нашли мертвой
В Волгодонске мертвой нашли пропавшую 87-летнюю Веру Мохтину (Бейкун). Ее искали со 2 февраля.
Бабушка вышла из своего дома и пропала. Она не ориентировалась в пространстве, к тому же была без верхней одежды, поэтому родные сразу же забили тревогу. Они попытались найти ее самостоятельно, но женщины нигде не было. Тогда семья обратилась в полицию и к волонтерам.
Пропавшую нашли мертвой спустя два дня поисков. Где она находилась все это время, остается неизвестным. По предварительным данным, она не нашла дорогу домой и умерла от переохлаждения.