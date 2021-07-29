На Дону пропавшую пенсионерку нашли мертвой

На Дону пропавшую 72-летнюю пенсионерку нашли мертвой. Веру Родину разыскивали родственники с 27 июля.Женщина проживала в слободе Родионово-Несветайской. В тот день она вышла из дома и не вернулась. Родные забили тревогу, обратились в полицию и к волонтерам. Но, к сожалению, найти живой пенсионерку не удалось.Как сообщает портал DonDay.ru, вечером 30 июля стало известно, что тело Веры Родиной было найдено в реке. Видимо, женщина хотела искупаться и не смогла выбраться на берег.