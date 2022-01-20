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В Ростовской области произошел пожар в летней кухне с газовыми баллонами

В Ростовской области произошел пожар в летней кухне с газовыми баллонами

В Ростовской области произошел пожар в летней кухне с газовыми баллонами. Происшествие случилось вечером 21 января в поселке Песчановка.

Как сообщает местное издание «Новость», огонь вспыхнул на территории одного из частных домов на улице Мостовой. Огонь за считанные минуты охватил 10 квадратных метров летней кухни. Очевидцы вызвали на помощь спасателей. К счастью, бригада прибыла очень быстро. Выяснилось, что внутри находились три газовых баллона, которые могли взорваться от высоких температур в любой момент.

К счастью, пожарные успели вовремя вынести их из горящего помещения, поэтому трагедии удалось избежать. Обошлось без пострадавших.
Фото: Газета Новость
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