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На Дону хозяина частного дома эвакуировали из-за пожара в летней кухне

На Дону хозяина частного дома эвакуировали из-за пожара в летней кухне

В городе Семикаракорске Ростовской области произошел пожар в летней кухне. ЧП случилось 20 декабря рано утром.

В то время жители улицы Озерной как раз собирались на работу, когда в их дома начал проникать запах дыма и гари. Выбежав на улицу и увидев, что полыхает строение, расположенное на территории одного их частных домов, очевидцы вызвали на помощь пожарных. Бригада прибыла на место примерно через 10 минут, поэтому огонь успел уничтожить только пять квадратных метров помещения. Хозяин был эвакуирован, поэтому, к счастью, не пострадал.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для ликвидации возгорания привлекали семь единиц техники и две автоцистерны.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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