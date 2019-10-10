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Один человек пострадал при пожаре в Ростовской области

Один человек пострадал при пожаре в Ростовской области
В Ростовской области при пожаре в жилом доме пострадал один человек. Происшествие случилось в городе Зверево 11 октября около 00:30. Горел четырёхэтажный дом на улице Космонавтов.

На место прибыли 12 пожарных и три единицы техники. Спасатели быстро эвакуировали жильцов из горящего здания.

- Огонь повредил домашние вещи на площади восемь квадратных метров, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

В результате пожара травмы получил один человек. Медики доставили его в больницу. Личность пострадавшего, как и причина пожара, сейчас устанавливают.

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