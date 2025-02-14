В Ростовской области при пожаре в многоэтажке погиб 67-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Донецке Ростовской области при пожаре погиб 67-летний мужчина. Огонь разгорелся 13 февраля в 12-м квартале.По предварительным данным, пламя вспыхнуло около 17:10. Соседи вызвали на место спасателей. Однако по приезде пожарных пожара в доме уже не было. На кухне обгорели обои.- В спальне был найден труп 67-летнего мужчины, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Предварительной причиной пожара стал оставленный на плите обед. Хозяин оставил еду и заснул.