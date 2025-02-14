Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области при пожаре в многоэтажке погиб 67-летний мужчина

В Ростовской области при пожаре в многоэтажке погиб 67-летний мужчина
В городе Донецке Ростовской области при пожаре погиб 67-летний мужчина. Огонь разгорелся 13 февраля в 12-м квартале.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло около 17:10. Соседи вызвали на место спасателей. Однако по приезде пожарных пожара в доме уже не было. На кухне обгорели обои.

- В спальне был найден труп 67-летнего мужчины, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Предварительной причиной пожара стал оставленный на плите обед. Хозяин оставил еду и заснул.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.