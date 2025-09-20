В Ростовской области при пожаре в частном доме пострадала девушка и ребенок

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Тарасовском районе Ростовской области два человека пострадали при пожаре. Происшествие случилось 18 сентября в слободе Дячкино.Огонь вспыхнул в доме на улице Заречной. Пламя охватило коридор на общей площади в 20 квадратных метров. В тот момент дома находилась мать с 13-летней девочкой, а также подруга женщины. В какой-то момент они почувствовали запах гари и выбежали из дома.В результате ЧП 20-летней подруга хозяйки и ее дочь получили ожоги ног. Они бежали по горящему коридору.- Причиной пожара стало короткое замыкание. На месте работали пять спасателей на двух автоцистернах,- сказано в сообщении.