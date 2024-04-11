Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области

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В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли мать и сын. Трагедия случилась 11 апреля в селе Александровке Азовского района.Пламя вспыхнуло около 05:30 на улице Социалистической, 18. За считанные минуты стихия охватила около 60 квадратных метров жилплощади. В небо поднялся столб дыма, который было видно из соседних населенных пунктов.На вызов приехали семь спасателей на трех единицах спецтехники. В горящем доме они обнаружили два тела.- В результате ЧП погибли 69-летняя женщина и ее 34-летний сын, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Причина происшествия будет установлена после проведения необходимых экспертиз.