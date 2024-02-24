Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Два мужчины погибли при пожаре в заброшенном доме в Ростовской области

Два мужчины погибли при пожаре в заброшенном доме в Ростовской области
В Ростовской области крупный пожар в заброшенном доме унес две жизни. Страшное происшествие случилось 23 февраля около 20:30 в Цимлянском районе.

Загорелся дом № 11 на улице Степной в хуторе Черкасском. Огонь быстро распространялся по комнатам, уничтожая все на своем пути. Соседи, увидев столб дыма и языки пламени, вызвали спасателей. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили семь человек на трех автоцистернах.

К прибытию спасателей огонь охватил более 60 квадратных метров постройки. Локализовать пламя смогли через час. Еще час понадобился, чтобы полностью потушить дом.

На месте ЧП пожарные обнаружили тела двух мужчин в возрасте 37 и 57 лет.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.