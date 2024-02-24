Два мужчины погибли при пожаре в заброшенном доме в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области крупный пожар в заброшенном доме унес две жизни. Страшное происшествие случилось 23 февраля около 20:30 в Цимлянском районе.Загорелся дом № 11 на улице Степной в хуторе Черкасском. Огонь быстро распространялся по комнатам, уничтожая все на своем пути. Соседи, увидев столб дыма и языки пламени, вызвали спасателей. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили семь человек на трех автоцистернах.К прибытию спасателей огонь охватил более 60 квадратных метров постройки. Локализовать пламя смогли через час. Еще час понадобился, чтобы полностью потушить дом.На месте ЧП пожарные обнаружили тела двух мужчин в возрасте 37 и 57 лет.