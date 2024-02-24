Два мужчины погибли при пожаре в заброшенном доме в Ростовской области
В Ростовской области крупный пожар в заброшенном доме унес две жизни. Страшное происшествие случилось 23 февраля около 20:30 в Цимлянском районе.
Загорелся дом № 11 на улице Степной в хуторе Черкасском. Огонь быстро распространялся по комнатам, уничтожая все на своем пути. Соседи, увидев столб дыма и языки пламени, вызвали спасателей. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили семь человек на трех автоцистернах.
К прибытию спасателей огонь охватил более 60 квадратных метров постройки. Локализовать пламя смогли через час. Еще час понадобился, чтобы полностью потушить дом.
На месте ЧП пожарные обнаружили тела двух мужчин в возрасте 37 и 57 лет.