В Ростовской области при пожаре погиб 79-летний мужчина

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В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб пенсионер. ЧП случилось днем 19 февраля в станице Каргинской Боковского района.На улице Комсомольской загорелось строение. К месту происшествия вызвали спасателей. Сотрудники МЧС в течение 15 минут потушили дом на площади 45 квадратных метров. После ликвидации огня было найдено тело 79-летнего мужчины. Труп передали в морг.- В тушении были задействованы семь спасателей и две единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.