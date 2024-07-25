В Ростовской области при пожаре едва не погиб 78-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Красносулинском районе при пожаре в частном доме едва не погиб 78-летний мужчина. Происшествие случилось 23 июля в хуторе Володарском.Пламя вспыхнуло около 19:00 на улице Энгельса, 16. За считанные минуты огонь охватил порядка 50 квадратных метров. На вызов приехали восемь спасателей на двух автоцистернах. У полыхающего строения их встретил пенсионер, который успел покинуть дом, прежде чем обвалилась крыша.- В результате ЧП никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Причиной пожара стало замыкание электропроводки.