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В Батайске возбудили уголовное дело по факту падения дерева на ребенка

В Батайске возбудили уголовное дело по факту падения дерева на ребенка
В Батайске возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка из-за падения дерева на детской площадке. Инцидент произошел 16 сентября в сквере Авиагородка.

В тот день на площадке играл трехлетний ребенок. Внезапно из-за сильного порыва ветра надломилась сухая береза и упала прямо на малыша. Все взрослые на площадке тут же бросились на помощь малышу.

Ребенку вызвали скорую помощь и доставили в больницу. Как сообщили в Следственном комитете региона, он получил ушибы и ссадины. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Прокуратура Ростовской области сообщила, что взяла расследование уголовного дела под свой контроль.
Фото: ростов.ру
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