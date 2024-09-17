В Батайске возбудили уголовное дело по факту падения дерева на ребенка

Фото: ростов.ру

В Батайске возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка из-за падения дерева на детской площадке. Инцидент произошел 16 сентября в сквере Авиагородка.В тот день на площадке играл трехлетний ребенок. Внезапно из-за сильного порыва ветра надломилась сухая береза и упала прямо на малыша. Все взрослые на площадке тут же бросились на помощь малышу.Ребенку вызвали скорую помощь и доставили в больницу. Как сообщили в Следственном комитете региона, он получил ушибы и ссадины. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».Прокуратура Ростовской области сообщила, что взяла расследование уголовного дела под свой контроль.