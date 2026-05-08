В Ростовской области подросток за рулем иномарки попал в ДТП

Фото: ДонДей

Днем 7 мая в селе Синявском Неклиновского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 17-летний юноша, управляя автомобилем «Рено Меган», не справился с управлением.По предварительным данным, подросток превысил допустимую скорость движения. В результате чего автомобиль на высокой скорости оказался на обочине, где совершил наезд на гараж.Вследствие аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.