16-летний подросток оказался под колесами иномарки в Шахтах



Подросток-пешеход оказался под колесами иномарки в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 16 апреля в Шахтах.



По предварительным данным, 41-летний водитель на «Хендай Солярис» не справился с управлением и наехал на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому переходу.



В результате ДТП 16-летний юноша получил травмы и был доставлен в больницу. Там подростка осмотрели и оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.



По факту случившегося проводится проверка,