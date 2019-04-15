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16-летний подросток оказался под колесами иномарки в Шахтах

16-летний подросток оказался под колесами иномарки в Шахтах
Подросток-пешеход оказался под колесами иномарки в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 16 апреля в Шахтах.

По предварительным данным, 41-летний водитель на «Хендай Солярис» не справился с управлением и наехал на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП 16-летний юноша получил травмы и был доставлен в больницу. Там подростка осмотрели и оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

По факту случившегося проводится проверка,

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