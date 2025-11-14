Новости
В Ростовской области под колеса «КамАЗа» попал пешеход

В Ростовской области под колеса «КамАЗа» попал пешеход. Авария произошла 13 ноября на Аксайском мосту.

По предварительной информации, большегруз ехал по дороге примерно в 19:30. В это время по проезжей части шел пешеход. Возможно водитель «КамАЗа» не сразу заметил мужчину и не успел вовремя среагировать. В итоге грузовик сбил человека.

Как сообщили в МБУ АР «УПЧС», пешеход с травмами различной степени тяжести был доставлен в медучреждение. 

Обстоятельства произошедшего и личность пострадавшего устанавливаются.
Фото: МБУ АР «УПЧС»
