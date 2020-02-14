В Ростовской области пьяный водитель получил травмы, врезавшись в дерево



Автомобилист пострадал в результате ДТП в Ростовской области. Авария произошла в Батайске 16 февраля около 19:30.



По улице Гастелло ехал 42-летний мужчина на «Ладе Гранте». В районе дома № 10 он потерял управление и врезался в дерево.



- В результате ДТП водитель получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Когда на место прибыли сотрудники полиции, выяснилось, что автомобилист пьян. В отношении него составили административный протокол. Мужчину доставили в больницу.

