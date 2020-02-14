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В Ростовской области пьяный водитель получил травмы, врезавшись в дерево

В Ростовской области пьяный водитель получил травмы, врезавшись в дерево
Автомобилист пострадал в результате ДТП в Ростовской области. Авария произошла в Батайске 16 февраля около 19:30.

По улице Гастелло ехал 42-летний мужчина на «Ладе Гранте». В районе дома № 10 он потерял управление и врезался в дерево.

- В результате ДТП водитель получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, выяснилось, что автомобилист пьян. В отношении него составили административный протокол. Мужчину доставили в больницу.

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