В Ростовской области пьяный мужчина напал с серпом на своего соседа

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В Ростовской области зафиксирован вопиющий инцидент: мужчина атаковал своего соседа с использованием серпа. Причиной агрессии послужил отказ соседа предоставить выпивку пьяному знакомому.Этот ужасающий случай произошел 30 июня в городе Батайске. Согласно предварительным данным, 56-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, обратился к своему 46-летнему соседу с просьбой дать ему еще спиртного. Получив отказ, злоумышленник пришел в бешенство и начал угрожать физической расправой, после чего покинул место происшествия.Через некоторое время разгневанный сосед вернулся, вооружившись серпом, и совершил нападение на мужчину. Нападавший нанес несколько ударов серпом по руке потерпевшему, а затем скрылся с места преступления.Как сообщили в главном управлении МВД по Ростовской области, в отношении 56-летнего жителя Батайска возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.В настоящее время злоумышленник находится под домашним арестом.