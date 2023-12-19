Фото: Анастасия Калдурова.

В Ростовской области пенсионер сорвался с семиметрового обрыва. Происшествие случилось 18 декабря в Неклиновском районе, сообщила помощник руководителя поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова.Пожилой мужчина гулял вдоль обрыва Миусского лимана в районе Беглицы. Внезапно земля под ногами пенсионера обвалились, и он сорвался вниз. Подняться самостоятельно он уже не смог. На помощь пришлось вызывать спасателей.Специалисты положили пострадавшего на носилки и транспортировали его в машину скорой помощи.