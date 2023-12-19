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В Ростовской области пенсионер сорвался с семиметрового обрыва

В Ростовской области пенсионер сорвался с семиметрового обрыва
В Ростовской области пенсионер сорвался с семиметрового обрыва. Происшествие случилось 18 декабря в Неклиновском районе, сообщила помощник руководителя поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова.

Пожилой мужчина гулял вдоль обрыва Миусского лимана в районе Беглицы. Внезапно земля под ногами пенсионера обвалились, и он сорвался вниз. Подняться самостоятельно он уже не смог. На помощь пришлось вызывать спасателей.

Специалисты положили пострадавшего на носилки и транспортировали его в машину скорой помощи.
Фото: Анастасия Калдурова.
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