В Ростовской области водитель едва не погиб в перевернувшейся машине

В Ростовской области в опрокинувшемся автомобиле пострадал мужчина. Происшествие случилось вечером 22 октября в Шолоховском районе.В районную ЕДДС поступило сообщение о том, что в станице Базковской на пересечении улиц Почтовой и Ленина перевернулся автомобиль. На место прибыли трое спасателей. В машине находился только водитель, который не мог самостоятельно выбраться из транспорта.Как сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова, специалисты Вешенского подразделения вызволили мужчину из опрокинувшегося автомобиля и передали бригаде скорой помощи.Причина аварии пока не известна.