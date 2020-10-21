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В Ростовской области водитель едва не погиб в перевернувшейся машине

В Ростовской области водитель едва не погиб в перевернувшейся машине
В Ростовской области в опрокинувшемся автомобиле пострадал мужчина. Происшествие случилось вечером 22 октября в Шолоховском районе.

В районную ЕДДС поступило сообщение о том, что в станице Базковской на пересечении улиц Почтовой и Ленина перевернулся автомобиль. На место прибыли трое спасателей. В машине находился только водитель, который не мог самостоятельно выбраться из транспорта.

Как сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова, специалисты Вешенского подразделения вызволили мужчину из опрокинувшегося автомобиля и передали бригаде скорой помощи.

Причина аварии пока не известна.

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