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Появились подробности массового ДТП с тремя пострадавшими в Ростовской области

Появились подробности массового ДТП с тремя пострадавшими в Ростовской области
Появились подробности ДТП с четырьмя авто в Ростовской области, в результате которого пострадали три человека. Среди них оказался один ребёнок.

По 55-му километру трассы Ростов - Таганрог двигался 37-летний водитель на «УАЗ Хантер». По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине «Пежо». За рулём иномарки сидел 37-летний мужчина. Далее внедорожник врезался в УАЗ под управлением 48-летнего водителя и «ВАЗ-2114», владельцем которого является 40-летний мужчина.

- В результате аварии пострадали три человека, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Травмы получили 34-летний пассажир «Пежо», 42-летний и 10-летний пассажиры УАЗа. Все трое доставлены в больницу бригадой скорой помощи.

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