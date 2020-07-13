В Ростовской области отчим обвиняется в домогательстве к падчерице
Фото: politobzor.net
На Дону 47-летнего мужчину обвиняют в домогательстве к 12-летней падчерице. Он совращал девочку, трогая её за интимные места. Об этом сообщает источник DonDay.ru.
Как стало известно, ужасное происшествие случилось в марте 2016 года в Мясниковском районе. Отчим в состоянии алкогольного опьянения заставил несовершеннолетнюю лечь с ним в кровать. Девочка выполнила все требования мужчины. Затем извращенец начал домогаться ребёнка: лапал за грудь, трогал интимные органы. Девочка очень испугалась и вырвалась из рук педофила. Она сразу рассказала обо всём матери. Женщина обратилась в полицию, и дончанина задержали.
- Уголовное дело с утвердительным обвинением рассматривает Мясниковский районный суд Ростовской области, - добавил источник.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.