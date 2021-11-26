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В Ростовской области осудили мужчину, насиловавшего свою дочь-подростка на протяжении пяти лет

В Ростовской области осудили мужчину, насиловавшего свою дочь-подростка на протяжении пяти лет
В Ростовской области вынесли приговор 46-летнему мужчине, обвиняемому в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. О надругательстве над ребенком рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

По данным следствия, в течение пяти последних лет житель Зверево насиловал свою собственную дочь. Сейчас девочке 14 лет, но когда мужчина только начал вступать с ней в половую связь, девочке было всего 9 лет.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима, - сообщили в ведомстве.

Приговор в законную силу еще не вступил.
Фото: tvesti.ru
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