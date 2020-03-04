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В Ростове осудили мужчину, истязавшего маленькую падчерицу

В Ростове осудили мужчину, истязавшего маленькую падчерицу
Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор мужчине за истязания маленькой девочки. Он получил 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

Подонок в течение нескольких лет издевался над падчерицей. Ужасы для ребёнка начались, когда ей было всего восемь лет. Мужчина в период с 2008-го по 2011 год он постоянно её избивал ремнём, зарядкой от телефона, розгами, руками и ногами. Также в течение пяти лет — с 2009-го по 2014-й — он совершал в отношении неё иные действия сексуального характера.

Наконец, о его мерзких поступках стало известно правоохранителям. В отношении мужчины возбудили дело по статьям «Истязание» и «Иные действия сексуального характера».

- Приговором Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяце колонии строгого режима, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.

Приговор в законную силу не вступил.

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