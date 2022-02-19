В Ростовской области осудили мужчину, который спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

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В станице Вешенской 17 февраля вынесли приговор мужчине, который спровоцировал аварию с двумя пострадавшими. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.В январе 2021 года Евгений Дедушкин сел пьяным за руль своей «Лады Приоры». По пути он не смог справиться с управлением, из-за чего машину начало бросать из стороны в сторону. Автомобиль вынесло на «встречку», где он врезался в попутный «Хендай».В результате столкновения пострадали пассажир и водитель иномарки. Евгений Дедушкин выбрался из своего автомобиля и скрылся с места происшествия. Спустя время его задержали.На мужчину завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в пьяном виде, с оставлением места его совершения. Суд назначил Дедушкину четыре года условно, запретив ему управлять транспортным средством 2,6 года.