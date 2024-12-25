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В хуторе неподалеку от Ростова дотла сгорела баня

В хуторе неподалеку от Ростова дотла сгорела баня

В хуторе, расположенном неподалеку от Ростова-на-Дону, полностью сгорела баня. Пожар вспыхнул 24 декабря в Аксайском районе.

Согласно информации от МЧС России по Аксайскому району, возгорание произошло в хуторе Александровка. Огонь заметили местные жители, которые сразу же вызвали спасателей. Когда пожарные прибыли на место, огненная стихия охватила уже 24 квадратных метра.

На место ЧП были направлены десять спасателей и две пожарные машины для тушения.

Предполагаемой причиной возникновения пожара считают неосторожное обращение с огнем во время курения, - сообщили в МЧС России по Аксайскому району.
Фото: МЧС России по Аксайскому району
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