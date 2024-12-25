В хуторе неподалеку от Ростова дотла сгорела баня

Фото: МЧС России по Аксайскому району

В хуторе, расположенном неподалеку от Ростова-на-Дону, полностью сгорела баня. Пожар вспыхнул 24 декабря в Аксайском районе.Согласно информации от МЧС России по Аксайскому району, возгорание произошло в хуторе Александровка. Огонь заметили местные жители, которые сразу же вызвали спасателей. Когда пожарные прибыли на место, огненная стихия охватила уже 24 квадратных метра.На место ЧП были направлены десять спасателей и две пожарные машины для тушения.Предполагаемой причиной возникновения пожара считают неосторожное обращение с огнем во время курения, - сообщили в МЧС России по Аксайскому району.