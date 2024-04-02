В Ростовской области недалеко от переправы выловили труп второго пропавшего рыбака

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В Ростовской области выловили тело второго из пропавших рыбаков. О Виталии Бузнякове не было никакой информации четыре месяца. Информацию сообщает Donday, со ссылкой на источник.Мужчины пропали без вести еще 1 декабря. Вместе с Сергеем Запорожцевым они отправились удить на Дону. Вскоре мужчины перестали выходить на связь с родственниками и назад не вернулись. Родственники сразу же обратились за помощью в полицию, к волонтерам и другим спецслужбам. Присоединились и простые жители.Поиски не давали никаких результатов в течении трех месяцев. Из зацепок удалось найти часы одного из пропавших, сапоги и перевернутую лодку.В начале марта специалисты обнаружили труп первого рыбака – Сергея. Удивительно, что тело лежало недалеко от дома. Через месяц обнаружили и его товарища – Виталия Бузнякова. Тело лежало рядом с переправой. Оба мужчин погибли в результате утопления.