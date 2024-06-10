В Ростовской области нашли повешенного жителя Москвы

Фото: Дондей

В ночь на 8 июня в селе Самбек Неклиновского района Ростовской области был найден повешенным 34-летний москвич.Как сообщил источник издания Donday, Артём К. приехал из Москвы в Ростовскую область, чтобы заработать денег. Он помогал местным жителям по хозяйству: вспахивал огороды, занимался мелким ремонтом. Однако вечером 7 июня после трудового дня он изрядно выпил и начал вести себя буйно. Спустя несколько часов он успокоился, а утром хозяева нашли его повешенным в огороде.По словам хозяйки дома, она пыталась вызвать полицию, чтобы мужчину забрали в отделение и он проспался. Несмотря на десятки звонков, правоохранители так и не приехали на место. И только после того, как им сообщили о смерти, полиция всё же приехала на вызов.О причинах, которые могли привести к необдуманному поступку мужчины, не сообщается.